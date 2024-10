Arrestati a Milano quattro specialisti di furti nei mercati

Erano specializzati nel rubare chiavi di appartamenti e documenti agli avventori dei mercati rionali; poi, raccolte le informazioni necessarie, svaligiavano le loro le case. Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato due colombiani di 35 e 30 anni, una loro connazionale di 27 e un messicano di 25 anni per furto aggravato e li hanno indagati per ricettazione.

Sabato pomeriggio, gli agenti della 6/a Sezione della Squadra Mobile, nel corso di un servizio per il contrasto dei reati predatori, hanno individuato in viale Romagna un'auto con a bordo quattro sudamericani sospettati di furti. I quattro si sono diretti a un centro commerciale di Peschiera Borromeo (Milano) dove hanno iniziato a camminare tra i negozi. Due colombiani hanno fatto da palo, la donna ha distratto la responsabile del negozio e il 25enne ha aperto il cassetto della cassa e rubando un telefono. All'uscita hanno trovato i poliziotti.

Nella loro auto diversi mazzi di chiavi, ognuno con un'etichetta con l'indirizzo e nome delle possibili vittime di furti. Gli agenti hanno trovato un altro mazzo di chiavi e sono poi risaliti al loro covo a Vignate (Milano): all'interno diverse borse, monili, orologi, anche Rolex, portafogli, e tre macchine fotografiche Reflex. In un sacchetto altri sei mazzi di chiavi e un'agendina con annotati luoghi e giorni di vari mercati rionali della Lombardia tra cui quelli di Milano, Monza e Lecco. I quattro, dopo il processo per direttissima, sono stati portati nel carcere San Vittore.



