Al Castello Sforzesco 'Alberto Martini. La danza macabra'

Apre domani nelle Salette della Grafica del Castello Sforzesco di Milano - in occasione del 70esimo anniversario della morte dell'artista - la mostra "Alberto Martini. La danza macabra", realizzata in collaborazione con la Fondazione Oderzo Cultura e curata da Paola Bonifacio e Alessandro Botta.

Basata sull'importante nucleo di lavori grafici del pittore e disegnatore di Oderzo (nel Trevigiano), presenti nelle collezioni del Gabinetto dei Disegni e della Civica Raccolta delle Stampe 'Bertarelli', l'esposizione si sviluppa intorno ai temi prediletti dall'artista: l'allegoria della morte e la danza macabra, soggetto affrontato da Martini in alcuni importanti lavori, come "L'Albo della morte" (1894-1896), ciclo di disegni di chiara ispirazione nordica, per spingersi fino alle celebri cartoline della "Danza macabra europea" pubblicate dall'editore Longo di Treviso in occasione del primo conflitto mondiale.

Il ciclo litografico propone una lettura degli eventi bellici particolarmente originale e beffarda, spiccatamente espressionista: "Per la grande Guerra Mondiale che scoppiò nel 1914 - annota Martini - disegnai sulla pietra 'La Danza Macabra Europea', cinquantaquattro piccole litografie che gli editori trevisani preferirono lanciare su carte postali, ciò che era allora di gran moda. Una prima serie di dodici piccole stampe fu sequestrata per ragioni politiche e fu poi venduta, non dall'autore, sotto il mantello...". Martini illustrò anche i racconti di Edgar Allan Poe, l'Inferno dantesco, le opere di Shakespeare e le poesie dei "maudits" francesi, opere che lo resero famoso all'estero come uno dei maggiori rappresentanti del tardo simbolismo italiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA