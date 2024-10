A novembre a Cremona torna la festa del torrone

Stand, eventi, degustazioni, spettacoli e maxi installazioni. Dal 9 al 17 novembre ritorna la festa del torrone a Cremona, manifestazione arrivata alla 27esima edizione.

"La festa del torrone di Cremona è cresciuta fino a diventare uno degli appuntamenti più importanti del turismo lombardo, attirando migliaia di visitatori ogni anno - spiega l'assessore al Turismo della Lombardia Barbara Mazzali -. Questo successo è il risultato del lavoro instancabile degli imprenditori cremonesi, che attraverso i loro prodotti raccontano non solo un territorio, ma anche la storia delle famiglie che da generazioni si dedicano con passione a questa tradizione".

La kermesse è promossa e sostenuta dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il Patrocinio di Regione Lombardia e la collaborazione dell'Istituto Superiore Luigi Einaudi. Come ogni anno saranno presenti produttori di torrone provenienti da tutta Italia.

"La festa del torrone di Cremona celebra non solo un dolce tipico della tradizione locale, ma anche la storia e la cultura di una città legata alle sue radici gastronomiche" aggiunge il sindaco del Comune di Cremona Andrea Virgilio.

Un "mix perfetto tra numerose conferme e altrettante novità" secondo Stefano Pelliciardi, di SGP Grandi Eventi organizzatore, per un evento che coinvolge "oltre 100 produttori di torrone provenienti da tutto il territorio nazionale. Immancabili i grandi must della kermesse come la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, lo spettacolo finale, il treno storico del torrone in partenza da Milano. Ma anche grandi nomi - conclude - come Carlo Cracco uno degli chef più conosciuti che danno lustro alla nostra cucina, ma anche Edoardo Raspelli e Paolo Massobrio. Senza dimenticare il Torrone D'Oro al grande calciatore Antonio Cabrini che ha ancora un grande legame e amore verso Cremona".



