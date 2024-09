Sindacati, 'altissima adesione allo sciopero di Trenord'

"Altissima adesione" secondo i sindacati, allo sciopero del personale di Trenord, che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia. "La circolazione è completamente bloccata al di fuori dalle fasce di garanzia", spiegano Uiltraposti e Orsa, sottolineando che "gli impianti sono semi deserti a metà" di una giornata di protesta che prevede fasce di garanzia tra le 6 e le 9 di mattina e tra le 18 e le 21.

"Il quarto sciopero, in meno di un anno - argomentano le due organizzazioni che lo hanno indetto - registra percentuali di adesione ancora molto elevate, in quanto le rivendicazioni del sindacato sono fortemente sentite dai lavoratori di Trenord".

Quest'ultima viene definita come una "società incapace, forse volutamente, di applicare correttamente il Contratto nazionale delle attività ferroviarie, nato per essere il riferimento contrattuale garante di un equo trattamento economico e normativo per contrastare il dumping sociale tra i lavoratori". "E' assolutamente necessario ripartire dal rispetto degli accordi e quindi dei lavoratori - concludono le organizzazioni - nonché degli utenti che quotidianamente subiscono i disservizi".



