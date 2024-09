Intesa Sanpaolo Vita supporta imprese per transizione green

Quattro imprese italiane impegnate in soluzioni innovative per la trasformazione green si sono aggiudicate i premi della terza edizione del concorso di idee lanciato dalle compagnie vita della divisione insurance di Intesa Sanpaolo (Intesa Sanpaolo Vita e Fideuram Vita), in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center.

L'iniziativa ha raccolto 144 proposte nei settori che vanno dall'energia rinnovabile alla blue economy. La qualità dei progetti ha portato ad assegnare un secondo posto ex aequo in classifica, aumentando a 650 mila euro il contributo totale dei riconoscimenti, inizialmente fissato a 500 mila euro.

In particolare, la start-up Sinergy Flow, prima classificata, ha ottenuto 250 mila euro grazie ad un progetto finalizzato allo stoccaggio dell'energia proveniente da fonti rinnovabili. Al secondo posto si sono classificate Novac e Phononic Vibes, che riceveranno 150 mila euro ciascuna. La terza classificata Hiro Robotics e riceverà 100 mila euro.

Il settore assicurativo riveste un "ruolo fondamentale di sostegno alle imprese, sia attraverso la protezione delle persone, degli impianti e degli investimenti, sia accompagnando le aziende nel processo di transizione ecologica in atto", afferma Virginia Borla, A.d e direttore generale di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile della divisione Insurance del gruppo guidato da Carlo Messina. "È per questo - aggiunge - che, andando oltre l'approccio tradizionale del settore assicurativo, il nostro gruppo da tre anni individua e premia le migliori imprese protagoniste di nuove iniziative, caratterizzate da sviluppo tecnologico, attenzione all'ambiente e capacità di innovazione".



