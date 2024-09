Un operaio di 44 anni è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como dopo che, intorno alle 16,30 si è ferito a un arto in una azienda di Turate mentre lavorava a un macchinario per il taglio del legname.

Sul posto, nello stabilimento Vodipack, sono intervenuti i vigili del fuoco. i carabinieri di Cantù, l'Ats e i sanitari che lo hanno soccorso. Secondo le prime informazioni potrebbe rischiare l'amputazione di una mano.



