In mostra a Milano 'Cum Tucte - L'Alleanza tra Uomo e Natura'

Un approccio al rapporto tra uomo e natura che mira a ricostruire un'alleanza quanto mai necessaria per custodire la 'casa comune': è quanto propone la mostra 'Cum Tucte - L'Alleanza tra Uomo e Natura', organizzata da Fondazione Lombardia per l'Ambiente in collaborazione con Regione Lombardia e Arpa Lombardia, allestita dall' 1 al 30 ottobre presso gli spazi di Isola Set in piazza Città di Lombardia.

Attraverso video, diorama contenuti testuali e multimediali, i visitatori avranno l'opportunità di entrare in profondità in alcune delle più grandi sfide ambientali che segnano il nostro tempo. Prendendo le mosse dal Cantico delle Creature (che invoca 'cum tucte le tue creature') la mostra affronta temi cruciali per il presente e il futuro del nostro pianeta come il cambiamento climatico, la biodiversità, l'economia circolare e la gestione delle risorse idriche. proponendo installazioni multimediali interattive di grande impatto. Lo fa in un percorso accompagnato dalle parole di Papa Francesco tratte dall'enciclica 'Laudato Si'', inquadrata in una proposta di 'ecologia integrale'.

La mostra è aperta gratuitamente al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13. Durante le mattine infrasettimanali, le visite sono riservate alle scuole, mentre i pomeriggi e il sabato mattina sono dedicati alle visite guidate per il pubblico, con un massimo di 30 studenti per le scuole e 20 visitatori per i gruppi privati.





