In Italia il mercato Intelligenza Artificiale cresciuto 52%

Il mercato dell'Intelligenza Artificiale, in Italia, nel 2023 è cresciuto del 52% raggiungendo il valore di 760 milioni di euro, secondo l'Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano e recenti stime del sito web tedesco Statista, prevedono che le dimensioni del mercato mondiale dell'intelligenza artificiale raggiungeranno i 184 miliardi di dollari nel 2024, continuando poi la sua ascesa per toccare gli 826,7 miliardi entro il 2030, mostrando un tasso di crescita medio annuo nel periodo 2024-2030 del 28,46%. I dati sono stati presentati da Fiera Milano per il lancio del nuovo evento dedicato al mondo delle tecnologie emergenti, Mets, Milano Emerging Technologies Summit, in programma dall'11 e al 12 novembre 2024. "Organizzare un appuntamento fieristico dedicato a queste tecnologie emergenti non è solo un' opportunità per mettere in contatto imprese, startup e istituzioni, ma anche un punto di riferimento per promuovere la cultura dell' innovazione - ha spiegato Roberto Foresti, vice direttore generale di Fiera Milano -. Inoltre, avere Microsoft come nostro partner rappresenta un valore aggiunto inestimabile". "Siamo felici di collaborare per contribuire a questo importante momento sul mercato italiano con la possibilità di condividere con i partecipanti di Mets le best practice e case history in ambito innovazione e intelligenza artificiale generativa", ha commentato Andrea D'Onofrio, marketing lead for data &analytics at Microsoft Western Europe che supporterà l'evento con contenuti tecnologici legati alle ultime innovazioni in ambito Intelligenza Artificiale Generativa e con il programma AI Lab. In Mets confluirà l'evento Artificial Intelligence Expo of Applications, per 7 anni manifestazione dedicata alle applicazioni reali di intelligenza artificiale nel mondo del business



