In 8500 al MiX, il Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+

Si è chiusa con 8500 presenze la 38a edizione MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, che in 4 giorni ha portato al Piccolo Teatro Strehler, al Piccolo Teatro Studio Melato e al CAM Garibaldi, 43 proiezioni, di cui 34 in anteprima italiana e due fuori concorso, insieme a 12 video musicali, 3 spettacoli teatrali, 10 talk di approfondimento, una mostra e 80 ospiti.

Ieri sera la cerimonia di premiazione al Teatro Strehler, co-condotta da Nehellenia, la Queen romana che rappresenta l'Italia nella prima edizione di RuPaul's Drag Race Global All Stars, e dallo stand up comedian Daniele Gattano. Le tre giurie internazionali hanno assegnato i premi: Asog di Seán Devlin come Miglior Lungometraggio, Reas di Lola Arias come Miglior Documentario e Kasbi di Farah Jabir come Migliore Cortometraggio.

"Un'edizione straordinaria per l'energia e la passione che ha animato ogni momento del festival - dichiarano i direttori artistici Pierpaolo Astolfi e Priscilla Robledo - Gli artisti e le artiste che abbiamo coinvolto ci hanno regalato performance di altissimo livello, accettando con entusiasmo il nostro invito a esplorare il tema del #NoShame in tutte le sue declinazioni.

Dal cinema al teatro e ai talk di approfondimento, ogni forma espressiva ha portato alla condivisione e restituzione di riflessioni comuni sulla vulnerabilità. Il MiX sta crescendo in maniera intersezionale, sia in termini di temi trattati dall'intelligenza artificiale all'aborto, dall'HIV al complesso rapporto tra religione e identità, fino alla esperienza della detenzione e del carcere, sia come linguaggi, non solo film, ma anche spettacoli teatrali e panel tematici molti dei quali andati sold out."



