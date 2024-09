Champions: Milojevic, contro l'Inter servirà partita eroica

"A questo livello, quando si gioca contro grandi squadre, bisogna essere costanti per novanta minuti. Servono concentrazione e disciplina, non parliamo di motivazione che sarà ovviamente al top. Domani giochiamo contro una squadra che ha un preciso tipo di gioco, noi dovremo fare una partita eroica e attaccare quando ne avremo la possibilità.

Non ci devono essere passi falsi, non possiamo cominciare male la gara". Lo ha detto il tecnico della Stella Rossa, Vladan Milojevic, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter in Champions League.

"Parliamo di una squadra di campioni, hanno molte motivazioni per la Champions e per tutti gli obiettivi che hanno. Hanno giocatori di qualità su tutte le posizioni, ce ne sono molti di grande esperienza internazionale. Usano lo stesso sistema da anni e sono abituati, così possono cambiare giocatori a prescindere dalle loro caratteristiche", ha concluso.



