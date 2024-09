Champions: Inzaghi, quest'anno non si possono fare calcoli

"La formula Champions è diversa, negli ultimi tre anni i gironi li abbiamo passati con altra facilità: quest'anno non si possono fare calcoli perché è un tutti contro tutti. Dobbiamo fare attenzione alla Stella Rossa, è una squadra molto ben allenata che ha fatto benissimo in campionato: sarà una partita con insidie, dovremo gestirle nel migliore dei modi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa in Champions League.

"L'anno scorso potevi immaginare come andava il girone, ora è un po' tutti contro tutti. È una formula avvincente, con tante difficoltà: le sappiamo, il calendario non è semplice ma dovremo essere bravi ad affrontare ogni partita di questa nuova formula", ha aggiunto



