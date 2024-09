Per la terza edizione della Milano Beauty Week 230 mila presenze

Sono oltre 230mila le persone che hanno partecipato al palinsesto di oltre 500 eventi gratuiti, che ha animato il capoluogo lombardo, Crema e Lodi, nella terza edizione di Milano Beauty Week (25 - 29 settembre), l'iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence che si è appena chiusa.

Il pubblico seguendo i temi-guida innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione, è andato alla scoperta di tutti gli aspetti della filiera cosmetica. La partecipazione si è distribuita per le diverse location: Palazzo Giureconsulti, Palazzo Castiglioni, Palazzo Bovara, passando per i 16 Beauty Cube e i 4 Beauty Tram che hanno attraversato il cuore di Milano, senza dimenticare le passeggiate olfattive e le diverse iniziative che le aziende del settore hanno promosso presso spazi commerciali e luoghi d'arte e di cultura. Le iniziative di beneficenza Beauty Gives Back e Love is in the Hair a favore de La forza e il sorriso Onlus hanno permesso di raccogliere 61 mila euro che verranno impegnati per estendere sempre più capillarmente i laboratori di bellezza gratuiti a favore delle pazienti oncologiche. Oltre 20mila prodotti cosmetici a marchio Milano Beauty Week sono stati distribuiti nell'ambito di Never Ending Beauty al pubblico che dava in cambio un cosmetico vuoto, promuovendo i corretti comportamenti in tema di riciclo.

Fra gli eventi il coinvolgimento dell'Università Bocconi per la presentazione del primo Osservatorio sulla sostenibilità del settore cosmetico; la collaborazione con OffiCine-Ied per la realizzazione del cortometraggio dedicato all'accettazione di sé "Piccoli passi"; la "Libreria della bellezza" curata da La Nave di Teseo; una mostra di opere Scart realizzate con scarti industriali; 'Dermocosm', ideato e diretto dal Professor Antonino Di Pietro, sul legame tra benessere, prevenzione e salute. La chiusura alla Scala di Milano, con l'annuncio dei vincitori del Premio Accademia del Profumo, coronato dal concerto "Note di bellezza" con l'Orchestra e i Solisti dell'Accademia Teatro alla Scala.

"Non si ferma il cammino della nostra iniziativa che torna il prossimo anno da mercoledì 17 a domenica 21 settembre 2025 - commenta Benedetto Lavino, Presidente di Cosmetica Italia -. Gli ottimi risultati di questa terza edizione di Milano Beauty Week testimoniano il valore dell'industria cosmetica. Questa iniziativa è importante per dare voce all'eccellenza della nostra industria".



