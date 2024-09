Padre e figlio spacciatori di cocaina arrestati a Milano

Padre e figlio di 64 e 29 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo essere stati sorpresi a vendere alcune dosi di cocaina in via Quarti a Milano, venerdì scorso.

Durante un controllo una pattuglia del commissariato di Lorenteggio (Milano), ha notato il 64enne in compagnia di un'altra persona, a cui poco dopo si è aggiunto il 29enne che ha consegnato al padre un borsello. Questi si è subito allontanato entrando nel locale contatori di uno stabile, dal quale è uscito poco dopo a mani vuote.

Scattato il controllo, anche grazie al fiuto del cane dell'unità cinofila presente sul posto, i poliziotti hanno trovato nel borsello che l'uomo aveva riposto nel locale contatori 22 dosi di cocaina, mentre a casa del 29enne che nel frattempo si era allontanato in auto, denaro contante nascosto in una scatola della cucina.

I due, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini dello spaccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA