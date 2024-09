Maestra di 45 anni morta a Brescia, aperta indagine per omicidio

È una morte sulla quale la procura di Brescia vuole fare piena luce quella di Carmela Girasole, 45enne maestra di scuola elementare deceduta in ospedale a Brescia dopo essere arrivata in pronto soccorso in condizioni disperate, accompagnata dal compagno, un uomo di origini magrebine che viveva con la donna in un appartamento in città.

Dai primi referti pare che la donna sia morta a causa di un aneurisma ma il pubblico ministero di Brescia Francesco Carlo Milanesi ha disposto l'autopsia per valutare se lo stesso aneurisma non sia dovuto a traumi precedenti. Da qui l'apertura del fascicolo per omicidio preterintenzionale, al momento senza indagati. La 45enne era già stata almeno altre tre volte in ospedale per dolori alla testa e in un caso avrebbe riferito di essere anche caduta. Ad avvertire la Polizia sul caso della 45enne sono stati i medici del Pronto soccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA