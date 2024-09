L'accademia dei profumi svela i vincitori 2024 alla Scala

I riconoscimenti come Miglior Profumo dell'Anno, femminile e maschile, sono stati conferiti rispettivamente a All of Me Narciso Rodriguez e Boss Bottled Elixir, decretati dalla giuria dei consumatori, durante l'edizione 2024 del Premio Accademia Del Profumo 2024. I vincitori sono stati svelati in una cerimonia al Ridotto Arturo Toscanini del Teatro alla Scala nella serata conclusiva di Milano Beauty Week.

"La gioia è offuscata da un grande dolore - ha detto in apertura Ambra Martone, presidente di Accademia del Profumo e vicepresidente di Cosmetica Italia con delega a Milano Beauty Week-. Abbiamo perso una grande amica, Anna Segatti de La Forza e il sorriso onlus. A lei dedichiamo questa 35/a edizione".

L'evento dell'Accademia del profumo è coronato, come già annunciato, al termine della premiazione, da un concerto con l'Orchestra e i Solisti dell'Accademia Teatro alla Scala diretti da Sascha Goetzel.

Nel percorso della scelta dei premi, dopo un iter di preselezioni a cura delle Giurie Qualità (specifiche per ciascuna categoria) e della Giuria Nomination (composta da circa un centinaio di esperti tra esponenti del settore, media e distribuzione), spetta alla Giuria Tecnica, formata dalla commissione direttiva di Accademia del Profumo, esponenti del retail, giornalisti beauty e content creator, decidere i premi delle sette categorie; Migliore Creazione Olfattiva (votata rigorosamente in blind, quindi senza condizionamenti di marche, Nasi creatori o packaging) - con vincitori Devotion Dolce&Gabbana per la fragranza femminile e Le Male Elixir Jean Paul Gaultier per quella maschile; Miglior Profumo Made in Italy - con vincitori Devotion per la fragranza femminile e Light Blue Summer Vibes Pour Homme Eau de Toilette Dolce&Gabbana per quella maschile; Miglior Packaging - con vincitori Devotion per la fragranza femminile e Gentleman Society Givenchy per quella maschile; Miglior Profumo Collezione Esclusiva Grande Marca - con vincitore Where My Heart Beats Gucci The Alchemist's Garden; Miglior Profumo Artistico Marca Affiliata - con vincitore The Omniscient Mr Thompson Penhaligon's; Miglior Profumo Artistico Marca Indipendente - con vincitore Viole Nere Meo Fusciuni; Miglior Profumazione Ambiente - Pesco di Iorio Parco 1923.

La categoria Miglior Comunicazione è affidata alla Giuria Vip, quest'anno formata da Giorgia Surina, Giulia De Lellis, Andy Fumagalli, Omar Hassan, Virna Toppi, Candela Pelizza, Paola Maugeri e Stefano Guindani; le fragranze premiate sono state il profumo femminile Sì Eau de Parfum Intense Giorgio Armani e quello maschile MYSLF Yves Saint Laurent Beauty. Assegnato, inoltre, il Riconoscimento al Naso Creatore Olivier Cresp per Devotion Dolce&Gabbana ("Fra le fonti d'ispirazione c'è stato il panettone mangiato durante un pranzo a MIlano" ha raccontato).

Invitati sul palco anche i 'Nasi Creatori' in sala, per una foto di gruppo.

Ai vincitori del Premio (i momenti principali saranno proposti il 2 ottobre in seconda serata su Canale 5 in un servizio di X-Style) sono andate le coppe Venini, realizzate a mano dai mastri vetrai della Fornace, in vetro soffiato, secondo la tradizionale tecnica balloton. Quest'anno la tonalità proposta è il rosso, come simbolo di passione e vitalità. "È un vero onore concludere la Milano Beauty Week 2024 sul palcoscenico del Teatro alla Scala, con una serata che segna il trionfo dell'essenza della bellezza, il fascino dei profumi e l'autentica italianità, simboli di un patrimonio culturale e artistico senza eguali - commenta Ambra Martone -. Celebriamo la nascita di una collaborazione unica tra le Accademie - Accademia Teatro alla Scala e Accademia del Profumo. Entrambe le realtà condividono valori fondamentali e lavorano per mettere in luce l'eccellenza italiana nel mondo attraverso la formazione, l'innovazione e un'unica celebrazione delle rispettive arti".





