Lunedì sopralluogo nella villetta dell'omicidio a Viadana

Domani potrebbe essere la giornata decisiva per chiarire la dinamica del delitto di Maria Campai, la 42enne trovata cadavere venerdì scorso a Viadana (Mantova) sette giorni dalla sua scomparsa. Lo studente 17enne accusato di omicidio volontario e premeditato e di occultamento di cadavere, sarà sottoposto, nel carcere Beccaria di Milano dove si trova rinchiuso da venerdì scorso, all'interrogatorio di garanzia da parte della Procura dei minori di Brescia.

L'assassinio dovrebbe essere avvenuto nel garage di proprietà della famiglia, dove il ragazzo aveva avuto un rapporto intimo con la donna, contattata su una chat di incontri a pagamento. E proprio il box sarà posto, sempre domani, all' attenzione dei Ris per un accurato sopralluogo alla ricerca di altre tracce del delitto. Non si trova il cellulare della vittima, sul quale la 42enne aveva ricevuto le coordinate del luogo dell'incontro e in base alle quali aveva raggiunto Viadana giovedì 19 settembre in auto con la sorella da Parma dove abitavano.



