Sarà l'arbitro tedesco Felix Zwayer a dirigere Inter-Stella Rossa di Belgrado, match valido per la seconda giornata della Champions League in programma martedì prossimo alle 21.

Per Bayer Leverkusen-Milan la scelta dell'Uefa è invece andata sullo svizzero Sandro Scharer.



