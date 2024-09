Strage di 250 pecore nel Lecchese, raccolta fondi per il pastore

Ancora nessuna indicazione sulla causa della strage di pecore avvenuta nei pascoli della provincia di Lecco. Oltre 250 capi erano morti nel giro di poche ore sulle colline di Galbiate (Lecco). Intanto, si sta organizzando una raccolta fondi per aiutare il pastore, Mauro Farina, che non si capacita ed è disperato per l'accaduto.

Sono attesi gli esiti dei prelievi effettuati dagli esperti dell'istituto Zooprofilattico di Sondrio, a cui sono stati inviati i campioni prelevati dai tecnici di Ats Brianza.

Due le ipotesi: gli animali potrebbero aver brucato un'erba velenosa o bevuto acqua infetta, salvo che si sia trattato di un atto doloso. Si tende in ogni caso ad escludere l'epidemia "Blue tongue".

L'area del prato Bellavista, all'interno del Parco del Monte Barro, è stata delimitata e resa inaccessibile, annullata la tradizionale Sagra di San Michele, vietato il passaggio sul terreno, il pascolo, e la raccolta di materiale derivante dall'attività di sfalcio della flora.



