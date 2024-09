Spara in aria davanti al ristorante in cui lavora la ex, fermato

Ha perseguitato la sua ex per giorni, cospargendole prima l'auto di benzina senza darle fuoco, pedinandola e in altri modi, fino a quando, giovedì scorso, è giunto nel ristorante in cui la ragazza lavora, per parlarle e al suo rifiuto è uscito e, salito in sella a una moto condotta da un'amico, ha sparato in aria tre colpi.

I carabinieri di Rozzano e Corsico (Milano) hanno rintracciato il 21enne pregiudicato (la ragazza è sua coetanea) e lo hanno fermato su disposizione del pm Alessia Menegazzo per atti persecutori, porto illegale di arma e spari in luogo pubblico.

E' ora in carcere in attesa della convalida del fermo.





