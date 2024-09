'Le smodellate' vince fra i Corti interpretatati da disabili

"Le smodellate", della cooperativa sociale il Faggio onlus di Savona, ha vinto la sezione 'Corti' della XIII edizione del Festival internazionale del Cinema Nuovo, che si è conclusa il 28 settembre a Bergamo, che valuta i cortometraggi interpretati da persone con disabilità. Secondo classificato è arrivato "Twist", della Pm Management Group Production Film di Borgetto (Palermo) e terzo "Una scelta difficile" de I Ragazzi di Robin Ets di Segrate (Milano). Fra i 'Cortissimi' primo classificato è Claire de lune, secondo Persona e terzo Appuntamento al buio.

Per la migliore animazione ha vinto A melody of friendship mentre il premio Fondazione Don Gnocchi è andato a pari merito a La Marea e Upside Down. Il premio Fondazione Allianz Umanamente è andato a L'importante è vincere.

La manifestazione è organizzata dall'Associazione Romeo della Bella e da Mediafriends in collaborazione con la Fondazione Allianz Umanamente. La giuria era presieduta dall'amministratore delegato Medusa, Giampaolo Letta.



