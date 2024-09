Giovane accoltellato durante una lite nella notte

Un ventenne egiziano è stato accoltellato la notte scorsa durante una lite con un uomo, che poi è fuggito, in corso Buenos Aires a Milano, davanti a un punto vendita di McDonald's.

La vittima ha ricevuto colpi al collo e al volto ed è stata portata in ospedale dove non è in gravi condizioni.

Inizialmente gli operatori del 118 erano intervenuti per quello che in un primo momento un incidente stradale in quanto il giovane aveva accanto a sè un monopattino ma in seguito si è capito che si trattava di un accoltellamento.

Indagano i carabinieri.



