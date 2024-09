Cartello choc contro Liliana Segre al corteo pro Palestina a Milano

Liliana Segre "Agente sionista" si leggeva in uno dei cartelli portati oggi in corteo, a Milano, dai manifestanti pro Palestina Quella di oggi era la 51esima manifestazione che si tiene a Milano dal 7 ottobre. Una "accusa" choc per la senatrice a vita sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz. Cartello identico per il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Qualche centinaio i manifestanti, tante come sempre le bandiere della Palestina, affiancate oggi da quelle del Libano.

Tra i partecipanti anche Gabriele Rubini, ossia chef Rubio, che ha invitato i partecipanti alla manifestazione nazionale del 5 ottobre a Roma.

"Siamo stufi di questa ennesima manifestazione di odio con annesse minacce personali perfino alla senatrice Liliana Segre", afferma il direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano Davide Romano. "Mi domando come sia possibile che questo governo intervenga su tutto - ha aggiunto -, ma lasci liberi questi manifestanti di attaccare chi ha già pagato un prezzo incalcolabile nella propria vita ad Auschwitz. Questa gente è così spietata da sostenere esplicitamente una organizzazione terrorista e mafiosa come Hezbollah, dedita secondo la Dia anche al narcotraffico e al riciclaggio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA