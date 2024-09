Premiolino, il 30 settembre la premiazione

Sarà il Piccolo Teatro Grassi di Milano ad ospitare, lunedì 30 settembre, la cerimonia di premiazione de Il Premiolino, il più antico e prestigioso riconoscimento italiano dedicato al giornalismo, dallo scorso anno sostenuto da Pirelli.

I vincitori della 64esima edizione per il 2024 sono Stefania Battistini (Tg1), Annalisa Camilli (Internazionale), Mariano Giustino (Radio Radicale, Huffington Post), Gaia Piccardi (Il Corriere della Sera), Daniele Raineri (La Repubblica), Lorenzo Tondo (The Guardian).

A loro si aggiungono i vincitori della prima edizione del Premio Pirelli per laScuola, Eugenio Bruno e Claudio Tucci de Il Sole 24 Ore Scuola.

Nel corso della cerimonia, che non è aperta al pubblico, ai premiati verranno consegnati una somma in denaro e un dono che, da più di sessant'anni, fa parte della tradizione del Premiolino: una pergamena in lino vergata a mano e ideata da Riccardo Manzi, uno dei più importanti disegnatori e grafici italiani del Novecento.

La giuria dell'edizione 2024, composta da 14 membri, è presieduta da Chiara Beria di Argentine e ne fanno parte Piero Colaprico (vicepresidente), Antonio Calabrò (come direttore della Fondazione Pirelli), Giulio Anselmi, Francesco Costa, Ferruccio de Bortoli, Mattia Feltri, Milena Gabanelli, Enrico Mentana, Donata Righetti, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella, Benedetta Tobagi e Carlo Verdelli.

Ogni anno la giuria assegna Il Premiolino a sei professionisti attivi su carta stampata, radio, televisione e nuovi media che si siano distinti per l'impegno professionale, e per aver difeso con il loro lavoro la libertà di stampa e di opinioni da qualsiasi condizionamento. Il Premio Pirelli per la Scuola è assegnato al miglior articolo o inchiesta riguardante il mondo scolastico.



