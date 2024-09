In Valle Brembana la factory of the future Sanpellegrino

Sanpellegrino celebra il World Tourism Day con il progetto della "Factory of the Future", affidato all'archistar danese Bjarke Ingels, che ha l'obiettivo di trasformare lo storico stabilimento di San Pellegrino Terme nel biglietto da visita del Gruppo e accogliere visitatori da tutto il mondo, contribuendo a rendere più attrattiva la Valle Brembana.

Nel 2023 nel nostro Paese sono state registrate 851 milioni di presenze che hanno generato un impatto economico sui territori di oltre 84 miliardi di euro.

Sanpellegrino, in particolare, come dichiara Michel Beneventi, amministratore del Gruppo, "contribuisce alla crescita del turismo italiano grazie all'export dei propri prodotti, scelti dai ristoratori di tutto il mondo per le loro caratteristiche uniche e il loro gusto inconfondibile. Accade spesso che le persone, dopo aver consumato i prodotti italiani all'estero, decidano di venire nel nostro Paese per scoprire le sue bellezze naturali, la sua offerta culturale e per gustare, direttamente nei territori d'origine, il meglio che la nostra buona tavola può offrire".



