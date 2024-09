Si intensifica con l'ottobre Rosa la quinta edizione di Follow the Pink, l'iniziativa della Fondazione Ieo-Monzino Ets dedicata alle donne, che mira a diffondere la cultura della prevenzione e sostenere la Ricerca dell'Istituto europeo di oncologia sui tumori femminili.

Il tumore al seno in Italia colpisce circa 55.000 donne ogni anno, una su otto nell'arco della vita, ed è il più diffuso tra la popolazione femminile, insieme a quelli all'ovaio (5.200 casi annui), alla cervice uterina (2.400 casi, il 97% causato da papilloma virus) e all'endometrio (10.200 casi). Oggi guarire - sottolinea la Fondazione - è sempre più possibile, attraverso screening regolari: mammografie ed ecografie di routine, il pap-test e il test per il DNA del Papillomavirus, che hanno dimostrato di ridurre l'incidenza e la mortalità dei tumori nel mondo occidentale.

Follow the Pink - campagna attiva tutto l'anno - intensifica le sue attività in ottobre grazie alla collaborazione concreta di brand che scelgono di sostenere la Fondazione con una donazione, oltre a offrire occasioni di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione e della ricerca e creare prodotti ad hoc.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA