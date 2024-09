Al via la 38/a edizione di Cremona Musica

È stata inaugurata il 27 settembre la 38/a edizione di Cremona Musica - International Exihibitions, la manifestazione dedicata agli strumenti musicali di alta gamma e alla musica che da oggi al 29 settembre richiamerà all'intero di CremonaFiere musicisti, liutai e appassionati.

Durante questa tre giorni, Cremona Musica offrirà un ampio programma di eventi, tra cui mostre degli strumenti più pregiati, concerti dal vivo e masterclass tenute da musicisti di fama internazionale. I partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi con i migliori liutai e scoprire i segreti della lavorazione degli strumenti.

"Cremona è capitale della musica e CremonaMusica è l'evento di riferimento per il settore musicale. 450 espositori da tutto il mondo e oltre 200 eventi nel programma della manifestazione sono il nostro biglietto da visita al pubblico della musica" dichiara il presidente di Cremonafiere Roberto Biloni.

"Ancora una volta la nostra città si apre al mondo e lo fa attraverso la musica di cui la nostra Fiera, in queste tre giornate, torna ad essere ambasciatrice" sottolinea il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, con l'augurio che "manifestazioni come Cremona Musica possano uscire sempre più dei padiglioni fieristici e invadere la città contaminandola ancor più da vicino di suoni e di melodie".

Non mancano i concorsi anche per gli appassionati del pianoforte appuntamento con PianoLink International Amateurs Competition 2024, dedicato ai pianisti amatori organizzato dall'Associazione Musicale Piano Link. Senza dimenticare il Cremona Musica Awards, che vedrà premiate personalità e istituzioni del mondo musicale che hanno raggiunto l'eccellenza nel loro ambito. Per il 2024 molti gli italiani che lo riceveranno, tra cui Giorgio Battistelli per la composizione.

Atteso infine anche l'appuntamento con la rassegna dedicata alla musica bandistica, Cremona Band Festival.



