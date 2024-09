Ad Assago il 23 ottobre la musica si schiera per la pace

La musica italiana si schiera 'Per la pace', con un live 'Contro le guerre' in programma il 23 ottobre all'Unipol Forum di Milano, Assago, dove si esibiranno Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas, Elisa, Elodie, Emma, J-Ax, Madame, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi e Rose Villain.

Il ricavato dall'evento, al netto dei costi di produzione, verrà devoluto a Emergency e Medici Senza Frontiere per la risposta sanitaria all'emergenza nella striscia di Gaza.

Le prevendite saranno disponibili da oggi alle ore 16.00 su Ticketone e nei punti vendita abituali. Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell'ambito del concerto - informano gli organizzatori - verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA