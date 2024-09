A Milano la terza edizione del 'Milano paranoia festival'

Si terrà il 28 e 29 settembre, all'Idroscalo, il 'Milano paranoia festival'. Un evento organizzato da ragazzi per i ragazzi che affronta il tema della salute mentale. Il Festival, tra musica e parole, è organizzato in partnership con Progetto Itaca Onlus, con il patrocinio del Comune di Milano e la partecipazione di artisti della scena elettronica internazionale, insieme a Francesco Bruni, Vincenzo Crea, Irbis, Klaus, Chiara Maiuri, Daniele Mencarelli e Jolanda Renga.

"Il primo appuntamento - ricordano gli organizzatori - è per sabato 28 settembre, dalle 16 alle 4: sui tre palchi distribuiti attorno alla struttura delle Tribune dell'Idroscalo si alterneranno artisti e selector di fama italiana e internazionale, in una dodici ore che punta a riconfermarsi, dopo il successo delle due edizioni trascorse, tra gli appuntamenti di spicco della scena musicale milanese".

Come sempre, parte degli incassi verrà devoluta a Progetto Itaca ETS, fondazione che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale e alle loro famiglie.



