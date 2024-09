A Milano inaugurata una nuova porzione del parco a CityLife

In occasione della 'Milano Green Week 2024' è stata inaugurata la nuova porzione nel Parco di CityLife, a Milano, tra piazza Elsa Morante e le residenze Rb1 - Rb2, aperta a sud verso Via Spinola. Si tratta di un'area di circa 10.700 metri quadrati, con 2.500 di prato, 5.200 di pacciamatura e 3.000 di aree pavimentate, 107 alberi, circa 17.000 tra arbusti e piante perenni, 760 metri quadrati di area a calcestre e 18 panchine. Tra le novità una vasta area giochi, dotata di fontanella pubblica.

La nuova porzione di parco permetterà una migliore e più veloce connessione pedonale tra Piazza Tre Torri e la fermata della Metro1 di Amendola Fiera. Questo rende ancora più accessibile tramite trasporto pubblico il quartiere di CityLife, ai circa 11.000 milioni di visitatori/addetti che frequentano l'area e il parco adiacente.

"È sempre una soddisfazione - commenta l'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi - partecipare alla nascita e alla restituzione ai cittadini di una nuova porzione del parco urbano di Citylife che, oltre ad essere un grande polmone verde per tutta la città, è anche un luogo sempre più ricco di occasioni di socialità e aggregazione".

"Essere parte attiva, anche quest'anno, del vasto programma della 'Milano Green Week 2024' è motivo per noi di grande entusiasmo - conclude Roberto Russo, amministratore Delegato di Smart CityLife -. Lo stesso entusiasmo che abbiamo riscontrato anche da parte dell'Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni, la Cooperativa Del Sole, 3Bee, Agricooltur e il Cai MIlano, nel partecipare assieme a molteplici attività, legate quest'anno al tema della biodiversità e allo sport da vivere nel verde".





