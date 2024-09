A Milano 1/a scuola infanzia certificata Cambridge International

A Milano arriva la prima certificazione Cambridge International in Lombardia per una scuola dell'infanzia bilingue. Il riconoscimento, noto come "Cambridge Early Years", è stato assegnato all'istituto paritario Scuola Europa, cooperativa situata in zona Porta Venezia con ordini di studio che vanno dall'infanzia fino ai licei. "Siamo orgogliosi di essere i primi in Lombardia a godere di questa certificazione - spiega Alessandra Baldini, coordinatrice didattica della Scuola dell'Infanzia - che ci ripaga dei tanti anni di impegno nel garantire un percorso formativo bilingue in un'età fondamentale, non solo per l'apprendimento di una seconda lingua, ma anche e soprattutto per lo sviluppo nei nostri bambini di una strutturale duttilità mentale".

La scuola dell'infanzia, con oltre sei ore in lingua inglese al giorno, è un ambiente educativo che - nell'intento del corpo docente - promuove l'ascolto, lo sviluppo delle relazioni, la condivisione, la sperimentazione individuale e collettiva e l'inclusione attraverso la pluridisciplinarità del metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning), la presenza di laboratori STEAM (scienze, tecnologia, ingegneria, arte, matematica) e il protocollo di mindfulness "MindUP".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA