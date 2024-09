Uomo di 76 anni ucciso a coltellate nel Comasco

Un uomo di 76 anni, Candido Montini, titolare di un negozio di alimentari ed ex amministratore comunale di Garzeno (Como) è stato ucciso ieri a coltellate nella sua abitazione nella piccola frazione di Catasco, sui monti della Valle Albano, nell'alto lago di Como, sopra Dongo.

Il corpo è stato trovato dal fornaio, che non avendo visto Montini ritirare come al solito le ceste di pane e, trovando la bottega stranamente chiusa, è passato nell'abitazione a controllare. Ha scoperto il cadavere e ha lanciato l'allarme.

Inizialmente non si era capito cosa fosse successo. Che si tratti di omicidio lo ha confermato una ricognizione dell'anatomo patologo sul corpo: l'esame ha evidenziato come Montini sia stato colpito da vari fendenti all'addome e nella zona del collo, probabilmente quelli fatali. Al momento non è chiaro nemmeno il momento della morte: l'aggressione potrebbe infatti risalire anche alla serata di martedì. Il magistrato di turno procede per il reato di omicidio e ha disposto l'autopsia. Dagli accertamenti dei carabinieri pare che in casa non mancassero oggetti di valore, il che escluderebbe un'aggressione a fini di rapina.

I militari hanno sentito varie persone, tra cui i due figli della vittima, e vari conoscenti per scavare nella vita del pensionato e cercare di ricostruire le ultime ore di vita. Nonostante l'età da pensione, Montini, vedovo, continuava a gestire il piccolo negozio di alimentari della frazione. Uomo benvoluto e conosciuto, era stato fino all'anno scorso consigliere comunale di Garzeno e in un'occasione negli anni Ottanta era stato anche vicesindaco del paese.



