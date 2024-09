Tappa lombarda della Fp Cgil con 'Sanitari, curiamoci di noi'

Si è conclusa la due giorni lombarda della campagna itinerante della Fp Cgil 'Sanitari, curiamoci di noi. La tappa in Lombardia ha toccato realtà nelle province di Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Brescia.

"Il motivo della campagna Fp Cgil - spiega il segretario nazionale Michele Vannini - è raccontare, con un tour su tutto il territorio nazionale, le condizioni della sanità del nostro paese, quelle che vivono le lavoratrici e i lavoratori, con le tante problematiche omogenee ma anche le peculiari diversità, in base all'organizzazione dei servizi sanitari regionali" "Non ci sono però solo le criticità - aggiunge Vannini - ma anche (nonostante le difficoltà organizzative, le carenze di personale, i bassi salari, i carichi di lavoro elevatissimi) tantissime luci, perché le donne e gli uomini che lavorano per il Servizio Sanitario Nazionale di tutti fanno e producono risultati tutti i giorni straordinari. La Lombardia non fa eccezione - sottolinea Vannini -. Abbiamo incrociato ovviamente le difficoltà, dalle voci delle lavoratrici e dei lavoratori, ma visto anche eccellenze, realtà di grande prospettiva. Un patrimonio straordinario che va valorizzato, che va rilanciato".

"Siamo sempre più convinti che, per potenziare la sanità pubblica e garantire il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, sia imprescindibile investire con nuove assunzioni e la valorizzazione del personale", afferma il segretario regionale Fp Cgil Lello Tramparulo.

La campagna "Sanitari, curiamoci di noi" continuerà ancora per diversi mesi, tornando anche in Lombardia.



