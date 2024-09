Fonseca 'momento da non sbagliare, dobbiamo vincere'

"È molto importante questa partita.

Dobbiamo confermare che siamo in crescita. La vittoria nel derby ha senso se vinciamo col Lecce e confermiamo che siamo migliorati. Dobbiamo recuperare dei punti. Tutto questo è importante per avere motivazione domani. È una partita pericolosa dopo il derby, quando vinci partite importanti dopo è più difficili": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del match contro il Lecce. "E' un momento che non possiamo sbagliare, dobbiamo vincere. In questo momento la parte mentale è molto importante, magari più importante di tecnica e tattica", spiega l'allenatore rossonero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA