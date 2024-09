Fideuram sbarca in Borsa con la piattaforma Etf

Fideuram ha avviato la quotazione della piattaforma D-X Etf. La divisione private del gruppo Intesa Sanpaolo ha avviato la quotazione con la cerimonia della prima campanella in Borsa Italiana a Milano.

Sono sei gli exchange traded fund (Etf) proposti a Piazza Affari: tre Etf azionari replicano l'andamento degli indici rappresentativi della performance di azioni di società a grande o media capitalizzazione diversificati su diverse aree geografiche (Globale, Europa e Stati Uniti), che promuovono anche le caratteristiche ambientali, sociali e di buona governance; tre Etf obbligazionari replicano l'andamento dei rispettivi indici rappresentativi della performance dei titoli di Stato emessi nell'Eurozona e che attribuiscono maggiore peso ai paesi con rating Esg pari o superiore ad AA. Fideuram ha scelto State Street Global Advisors come delegato alla gestione della piattaforma.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, che debutta su ETFplus di Borsa Italiana con la quotazione della piattaforma D-X Etf. La scelta di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking rafforza la leadership del gruppo Euronext come mercato di riferimento in Europa", afferma Luisa Fischetti di Borsa Italiana.

"Ci occupiamo del benessere dei nostri clienti, che ci affidano il loro patrimonio per pianificare il proprio futuro.

Lo facciamo affrontando nuove sfide, abbracciando l'innovazione.

Oggi, insieme a Fideuram asset management (Ireland) quotiamo in Borsa Italiana i nostri Etf, una nuova pietra miliare nell'offerta di Fideuram", afferma Gianluca Serafini, condirettore generale di Fideuram.



