A HNH Hospitality la gestione dell'hotel Palazzo delle Stelline

Una volta terminati i lavori di riqualificazione, nel 2026, la gestione dell'hotel Palazzo delle Stelline, nello storico edificio di corso Magenta a Milano di fronte alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, sarà affidata a HNH Hospitality, che si è aggiudicata la gara ad evidenza pubblica a cui hanno partecipato dieci società, fra cui New York Coast 202 e Sol Melià Italia, classificate rispettivamente seconda e terza.

HNH Hospitality ha presentato una offerta che prevede 3,8 milioni di key money e un utile minimo garantito di tre milioni l'anno per l'hotel, firmato da Stefano Boeri Interiors, che riprenderà l'attività sotto il marchio Mgallery, brand del gruppo Accor.

Secondo il presidente della Fondazione Stelline Fabio Massa, si tratta di un "fondamentale passo" per arrivare all'autonomia finanziaria dell'ente, che gestisce l'edificio in cui, oltre all'hotel, si trovano spazi espositivi e per congressi L'hotel è in "una location di indubbio valore storico e strategico nel cuore di Milano" ha sottolineato Luca Boccato, ceo di HNH Hospitality, e rappresenta "una nuova direzione di business che per la prima volta si concretizza in un progetto che vede il coinvolgimento di attori istituzionali di rilievo come Fondazione Stelline e Accor".

"Questo progetto - ha concluso Maud Bailly, ceo di MGallery -si allinea perfettamente con il nostro desiderio di presidiare il mercato di Milano attraverso la nuova veste di questo edificio storico in una zona così strategica della città".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA