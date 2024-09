Zaytsev, probabile mia ultima esperienza indoor

"E' probabile che questa sarà la mia ultima esperienza indoor. Di programmi per il 2025 e dopo ne ho ancora tanti, adesso voglio dedicarmi anima e corpo alla Mint Vero Volley Monza, con la dovuta umiltà e serenità di chi entra in una squadra nuova. Io, però, non sono sorpreso di essere qui, sono felice": lo dice il campione Ivan Zaytsev alla presentazione della prima squadra maschile del Consorzio Vero volley, la Mint Vero Volley.

"Tornare dalla sabbia all'indoor - aggiunge - è più semplice del contrario. Come sto? Bene, bene... sono carico, entusiasta di affrontare questa nuova avventura. Con Monza ci siamo inseguiti per diversi anni, almeno dall'argento olimpico di Rio de Janeiro. Ho trovato una squadra con un entusiasmo e un desiderio di lavorare infinito, che, pur uscendo sconfitta dalla semifinale di SuperCoppa ha mostrato tanto talento e un materiale importante su cui lavorare". "Qui - conclude - c'e' un entusiasmo incredibile. Ci sono tutte le basi per fare davvero molto bene. I commenti sull'età? Sono giudizi che vengono fatti senza sapere come uno si sente davvero in un'epoca di social network ma per fortuna, so filtrarli in una determinata maniera.

Se mi danno del vecchio e sto così, anche fisicamente, va bene... vado avanti fino a cinquant'anni!".



