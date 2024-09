Precipita dal tetto di un'azienda nel Pavese e muore

Un uomo di 50 anni (non 46 come indicato inizialmente) è morto questa mattina prima delle 10:30 cadendo dal tetto dello stabilimento Intals a Parona, in provincia di Pavia.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato per un altezza di circa otto metri dal tetto dell'azienda che si occupa di alluminio. Di origini egiziane, era residente a Vigevano e lavorava come dipendente di una ditta esterna per la pulizia dei pluviali.

Sul posto sono arrivati carabinieri, Ats, elisoccorso e ambulanza. I sanitari hanno però solo potuto constatarne il decesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA