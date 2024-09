Eataly Smeraldo festeggia 10 anni con un nuovo design

Una nuova caffetteria con più di 30 posti a sedere, un corner di artisti del vegetariano e nuovi banchi del fritto e dei salumi e formaggi. Sono queste alcune delle novità di Eataly Smeraldo a Milano, che dal 3 ottobre festeggia i 10 anni dall'apertura con un design aggiornato e dieci giorni di festa che prevedono oltre 50 eventi gastronomici. "Pensiamo di aver fatto qui qualcosa di veramente innovativo - ha detto il ceo di Eataly Andrea Cipolloni nel corso della conferenza stampa di questa mattina -, ma nel solco della nostra tradizione. Smeraldo è la sintesi del Dna di Eataly".

Il mercato rimane al centro del piano terra e conta 12 punti ristoro, tra cui Food & Pizza Theatre il grande ristorante da oltre 750 metri quadri completamente rinnovato, più di 500 proposte di quick service tra cibo e bevande. Tra le novità arrivano anche il laboratorio artigianale di pasta fresca Plin, il caseificio Miracolo a Milano che diventa anche il luogo per gustare il fior di latte appena fatto e la pescheria dove, oltre a fare la spesa, si possono mangiare ostriche e crudo di pesce, secondo stagione. "In questo punto vendita - ha detto il ceo - dal giorno di apertura ci saranno i servizi di spesa a domicilio e di chef a casa". Nuova anche La Scuola di Eataly, che si trasferisce al terzo piano diventando uno spazio ancora più versatile per corsi di cucina ed eventi e il nuovo sistema di pagamenti Nexi SoftPos Pro.

Fino al 13 ottobre è previsto un ricco programma di appuntamenti per celebrare l'anniversario, tra incontri con autori, interviste ed eventi musicali a partire dall'Opening party del 3 ottobre con dj set a cura di Radio Deejay.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA