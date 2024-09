Boing, il canale kids compie 20 anni e va in tour

Boing, il 'flagship channel' di Boing SpA - società nata dalla joint-venture Rti Mediaset e Warner Bros. Discovery - festeggia il ventesimo compleanno e va in tour con i protagonisti più amati del canale (visibile al tasto 40 del digitale terrestre).

Il "Buon Compleanno Boing Tour" - che toccherà, nell'ordine, le città di Roma, Napoli e Milano da sabato 28 settembre - sarà incentrato su giochi, sorprese e attività grazie alla presenza del gigantesco truck all'interno del quale, in totale sicurezza, i bambini potranno portare a termine varie challenge e conquistare il titolo di "Super Fan di Boing". Tutte le attività ruoteranno intorno all'universo Boing con l'allestimento di cinque aree tematiche dove vivere esperienze uniche in compagnia di alcuni degli show più seguiti del canale.

"Boing, grazie alla partnership e all'impegno di due importanti editori come Warner Bros. Discovery e Rti Mediaset, mantiene salda la sua posizione di leadership, con brand amatissimi che ogni giorno raggiungono in media oltre 2 milioni di Individui e quasi 600.000 Bambini - dichiara Marcello Dolores, Ad di Boing SpA -. Il tour 2024 è l'occasione per celebrare un portfolio di canali lineari e app che ogni giorno, da 20 anni a questa parte, dimostrano la forza, la dinamicità e la ricchezza della nostra offerta".

Il tour partirà da Roma, il 28 e 29 settembre, in Viale Europa (tra Viale Tupini e Viale Pasteur), con il patrocinio del Comune di Roma Municipio IX Roma Eur; per poi arrivare a Napoli, il 5 e 6 ottobre, in Piazza Dante; e Milano, il 12 e 13 ottobre, a City Life, in Piazza Tre Torri - Piano 1. Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno dalle 10:00 alle 19:00.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA