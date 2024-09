Boeri, sul tema casa Milano sia inclusiva e non crei ghetti

"La sfida dell'inclusività è molto importante" per Milano e per le città "la cosa da non fare è creare ghetti. Non possiamo permetterci ghetti, sacche di esclusione, questo sarebbe un dramma". Lo ha sottolineato l'architetto e presidente della Triennale di Milano, Stefano Boeri, all'evento 'La grande Milano. Dimensione Smart City' promosso da Il Giornale, dove stamani ha parlato dell'emergenza casa a prezzi accessibili, in particolare per gli studenti.

Per la realizzazione di nuove abitazioni o studentati "deve esserci una cooperazione tra mondo privato e regia pubblica, questo è il modello Milano da tempo - ha aggiunto -. La vera scelta, per non creare ghetti, deve essere quella del mix, cioè la varietà di culture che abitano i quartieri, io parlo di una città arcipelago".

Per vincere la sfida dell'inclusività e mantenere l'attrattività, secondo Boeri Milano deve riconoscersi come città che ha una dimensione metropolitana. "Una volta che saprà fare questo salto di scala e riconoscersi come città più ampia - ha concluso -, oltre che recuperare sull'inclusività, Milano ha delle risorse incredibili, anche più delle altre città europee".





