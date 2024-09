Anziana travolta da una moto a Varese, morta dopo il ricovero

Una donna di 89 anni è morta dopo essere stata investita da una moto guidata da un 41enne. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in via Magenta a Varese, in pieno centro cittadino. Secondo quanto ricostruito sinora dagli agenti del comando di polizia locale l'anziana, che viveva a poche centinaia di metri di distanza dal luogo della tragedia, era uscita come ogni mattina per portare a spasso il cane. La moto l'ha travolta all'altezza di un passaggio pedonale.

L'89enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese. Era in condizioni molto gravi ed è deceduta dopo il ricovero. Ferito in modo lieve anche il motociclista che ora è indagato, come da prassi, per omicidio stradale.



