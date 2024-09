A Milano i viali dei Giardini Montanelli a tre scienziate

Milano intitola i tre viali principali del parco Giardini Montanelli a tre donne scienziate diventate famose in tempi diversi in ambito accademico e internazionale, grazie alla ricerca e alle scoperte nel campo dell'astronomia, della filosofia della scienza e fisica sperimentale e della zoologia. Si tratta di Margherita Hack, Laura Bassi e Dian Fossey.

L'intitolazione è stata approvata dalla giunta comunale che ha accolto la proposta dei tre nomi avanzata dai ragazzi della Consulta del Municipio 1, a loro volta portavoce degli alunni delle scuole del centro storico. Una scelta fatta a gran voce da bambine e bambini, spiega il Comune, ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni, che hanno visto nelle tre scienziate le migliori candidate cui dedicare i grandi viali all'interno di uno dei giardini più amati della città.

"Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta - dichiara l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi - L'intitolazione dei viali alla pioniera della fisica Laura Bassi, all'astrofisica Margherita Hack e alla celebre zoologa americana Dian Fossey è la dimostrazione di come sia davvero possibile dare un nuovo senso a ciò che alcuni luoghi raccontano. Un percorso che stiamo facendo negli ultimi anni anche attraverso la toponomastica femminile, che ci ha permesso di celebrare e dare spazio a donne che hanno segnato vari campi del sapere e della storia". Questa iniziativa "è il segno tangibile di come le nuove generazioni possano influenzare il presente e il futuro della città - aggiunge l'assessora a Decentramento, Quartieri e Partecipazione Gaia Romani - . Milano, grazie alle lenti dei giovani consiglieri, compie un passo in avanti nel recuperare il divario relativo alla toponomastica femminile".



