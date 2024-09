Torna la Milano Beauty Week, tra bellezza e sostenibilità

Una lectio magistralis sulla bellezza e incontri sul suo legame con la salute; il film premio Oscar Mediterraneo di Gabriele Salvatores, vissuto in 'odorama' (con un kit speciale di 25 odori, abbinati alle scene più iconiche della storia); viaggi fra le essenze dei profumi; laboratori olfattivi (anche per i bambini) e di make-up; Beauty Gives Back, raccolta fondi a favore de La forza e il sorriso Onlus.

Sono solo alcune delle decine di iniziative (al via dal 26 settembre) che animeranno la Milano Beauty Week (25 - 29 settembre), percorso di scoperta, durante la settimana di una filiera, che si colloca tra le eccellenze del made in Italy, legata all'igiene, alla cura di sé, al benessere, alla prevenzione e alla protezione.

La manifestazione, creata da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, propone eventi gratuiti ed aperti al pubblico, sulla base dei temi guida innovazione, inclusione, emozione e sostenibilità. Un viatico che avrà fra le diverse tappe anche la biblioteca della bellezza, creata in collaborazione con la casa editrice La nave di Teseo, costituita da una selezione di 50 volumi che esplorano il tema in tutte le sue sfaccettature e il progetto "Never Ending Beauty", che permetterà di scambiare cosmetici vuoti e non più utilizzabili con nuovi prodotti a marchio Milano Beauty Week. Si confermano come due hub principali il beauty village, all'interno dello storico Palazzo Giureconsulti e Palazzo Castiglioni, gioiello del Liberty italiano, dove saranno ospitate le iniziative charity della settimana. Senza dimenticare le tante iniziative nelle aree del centro cittadino (e non solo), delle istallazioni temporanee Beauty Cube ai quattro Beauty Tram. Appuntamento d'apertura il 25 settembre sarà il convegno "Verso nuovi orizzonti: il futuro dell'industria cosmetica in Italia e in Lombardia" (organizzato dalla Sezione Cosmetica di Assolombarda insieme a Cosmetica Italia). Un argomento ulteriormente approfondito in giornata con il convegno Lodi Beauty District - "Alla scoperta dell'eccellenza cosmetica nel territorio lodigiano". In serata l'evento artistico con performance costruite su diverse forme d'espressione che darà il via a Milano Beauty Week: aperto a tutti, animerà le zone di Palazzo Giureconsulti visibili da Piazza Mercanti. A chiudere il 29 settembre sarà la cerimonia di premiazione del Premio Accademia del Profumo 2024, al Ridotto Toscanini del Teatro alla Scala, seguita da un Concerto con l'Orchestra e i Solisti dell'Accademia Teatro alla Scala.



