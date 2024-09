Serena Brancale al Blue Note, 'omaggio al caffè di Napoli'

La cantautrice Serena Brancale sul palco del Blue Note di Milano per omaggiare il caffè napoletano.

È questa una delle iniziative di Kimbo, che per tutto il mese di settembre ha portato le proprie miscele in giro per il capoluogo lombardo, tra degustazioni, street art e il rito del caffè sospeso. L'esclusivo party nel noto jazz club milanese, che si è tenuto il 23 settembre, ha voluto essere in particolare un tributo allo storico jingle dell'azienda, rielaborato dall'artista barese la scorsa estate con il brano Stu Cafè.

Una collaborazione ufficializzata con il videoclip della canzone uscito il 4 agosto e interamente girato a Marrakech. Il brano, che mette insieme la nuova frontiera del rap barese con la tradizione tropicalista del jazz 'do Brasil', è un racconto apotropaico, un inno porta fortuna che allontana i pensieri negativi e riporta gli ascoltatori alla semplicità delle piccole cose e alle terre del sud. Stu Cafè è un dialogo tra la cantautrice e le negatività della vita, perché per allontanarle a volte basta anche una semplice tazzina di caffè.

"Il significato di Stu Cafè - ha detto all'ANSA Serena Brancale - nasce dalla bellezza di vivere e godere delle piccole cose, perché soprattutto per chi viaggia e fa questo mestiere, ed è sballottolato da un posto all'altro, a volte si dimentica la bellezza di avere una famiglia, degli amici puri… E magari li incontri con un caffè. Quindi l'idea era quella di un incontro di persone belle. Sono felice che questo sia accaduto con quello che è il mio caffè preferito per tanti motivi, prima di tutto perché è un omaggio a una terra che io amo, Napoli".

Una collaborazione "bella e sincera", quindi, "perché io - ha aggiunto l'artista - non vedevo l'ora di poter ringraziare questa terra. Quindi questo brano parla della bellezza del caffè e in questo caso il caffè Kimbo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA