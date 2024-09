Due mostre, un libro e uno spettacolo per celebrare Puccini

Due mostre, un libro e uno spettacolo teatrale con l'esecuzione di alcuni inediti: in due giorni, sabato 28 e domenica 29 settembre, i cultori di Giacomo Puccini potranno trovare tante occasioni per celebrare il centenario della scomparsa del compositore, in una manifestazione che si svolgerà a Cuvio (Varese).

L'Associazione culturale GaEle di Cuvio e il giornalista Mario Chiodetti, che è un esperto pucciniano, hanno ideato la manifestazione "Puccini un secolo di gloria" in cui, attraverso materiali d'epoca e un concerto, verrà ricostruita la figura del giovane Maestro negli anni cui visse a Milano.

Si comincia sabato alle 17, nella sede di GaEle in via XXV Aprile 22 a Cuvio, con la inaugurazione delle due mostre : la prima "Puccini nelle carte e sulla scena" (curata da Chiodetti e Elena Danelli) con autografi, spartiti, cartoline, fotografie e bozzetti originali delle opere del compositore. La seconda intitolata "Saluti da Giacomone" con cartoline realizzate per l'occasione da vari artisti italiani. Sempre sabato alle 18 verrà presentato il volume "Puccini l'amico ritrovato", con contributi di musicologi e studiosi. Infine domenica alle 18, al Teatro comunale di Cuvio andrà in scena lo spettacolo musicale "La Milano del giovane Puccini" curato dall'ensemble Grande Orfeo. Verranno tra l'altro eseguite - annunciano i promotori - "la romanza inedita "Melanconia" e il Valzer in la bemolle maggiore recentemente rinvenuti tra le carte di Puccini a Torre del Lago".



