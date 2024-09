A Cremona ritorna a ottobre la Festa del Salame

Nel centro di Cremona, dal 4 al 6 ottobre, torna la sesta edizione della Festa del Salame, tre giorni in cui si potranno conoscere e degustare le varie tipologie di salame, ma anche assistere a incontri culturali, premiazioni e showcooking.

La manifestazione, presentata a Palazzo Lombardia, è promossa da Confartigianato Imprese Cremona, Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e Confcommercio Cremona, vanta il patrocinio e il contributo del Comune di Cremona, della Camera di Commercio e di Confartigianato Alimentare Regione Lombardia, è realizzata con il contributo di Regione Lombardia ed è organizzata da Sgp Grandi Eventi in collaborazione con Fipe Cremona, Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Cremona e Onas.

Parla di un evento "ormai consolidato nel panorama gastronomico italiano e lombardo" l'assessore al Turismo della Lombardia Barbara Mazzali. "Il turismo enogastronomico - aggiunge - rappresenta per la nostra Regione una risorsa inestimabile, contribuendo non solo alla valorizzazione dei prodotti tipici, ma anche allo sviluppo economico dei territori coinvolti, in questo caso Cremona, che si conferma una città di cultura, musica e sapori inconfondibili".

Per il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, la Festa del Salame "valorizza il prodotto, le sue origini e il territorio" per "una vera festa cittadina" con al centro il Salame Cremona Igp che "rappresenta la tradizione norcina locale".

"Anche quest'anno torna, nel centro storico di Cremona, la manifestazione che richiama un gran numero di visitatori tra appassionati, gourmet e amanti del salame - conclude Stefano Pelliciardi, Sgp Grandi Eventi - Novità di questa sesta edizione sono i grandi eventi tra cui le iniziative pop e le installazioni come la maxi focaccia, 8 metri di bontà al salame e la maxi stele di rosette, 300 panini farciti con gustose fette di salame".



