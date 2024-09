A cimitero monumentale Milano assegnate 3 edicole per 3,8milioni

Il Comune di Milano ha assegnato tre edicole storiche che si trovano al cimitero monumentale di Milano per una cifra di poco inferiore ai 3 milioni 800 mila euro, il triplo della base d'asta.

L'asta pubblica si è svolta questa mattina nella sede di via Larga. L'edicola Annoni, che aveva una base d'asta di 477mila euro, è stata aggiudicata per 2,45 milioni di euro, l'edicola Frova (base d'asta 389 mila euro) è stata assegnata a 507mila euro mentre per l'edicola Zapelli (base d'asta 372mila) l'offerta vincente è stata di 757mila euro.

L'assegnazione definitiva per 99 anni delle tre edicole avverrà al termine della verifica documentale delle dichiarazioni rese dai concorrenti.



