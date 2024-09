Teva premia 5 associazioni impegnate nell'umanizzare le cure

La migliore medicina a volte non è solo un farmaco ma anche l'umanità, l'empatia, la compassione, la dignità, la relazione. Teva Italia, azienda farmaceutica leader nel mercato, consapevole di questo ha premiato a Milano cinque associazioni senza scopo di lucro, e i loro progetti, impegnate per alleviare il percorso di cura di pazienti e caregiver, nell'ambito degli Humanizing Health Awards, giunti alla quinta edizione.

"In Teva siamo consapevoli che la cura dei pazienti richieda un approccio integrato che tenga conto del benessere emotivo, psicologico e relazionale - ha commentato l'amministratore delegato di Teva Italia Umberto Comberiati -. Con questo premio riconosciamo il lavoro instancabile delle associazioni che si prendono cura di pazienti e caregiver".

Le cinque associazioni hanno ricevuto in premio la donazione ciascuna di 10mila euro. L'Associazione ClinicaMente è stata scelta per 'Psicologo in Hospital Kids', che attraverso un'équipe di psicologi-psicoterapeuti, nella clinica pediatrica De Marchi di Milano, offre sostegno ai genitori, alle famiglie e agli operatori sanitari. Wamba e Athena è stata premiata per 'La Valigia di NeMO', che ha l'obiettivo di dotare mille pazienti e duemila caregivers della formazione necessaria ad affrontare nella quotidianità una malattia neuromuscolare con competenza professionale. Il Comitato Maria Letizia Verga con 'I Ragazzi del Verga', rivolto a pazienti tra i 13 e i 20 anni affetti da malattie onco-ematologiche, nasce dall'esigenza di rispondere ai bisogni dei ragazzi durante le terapie, e al loro termine, e si articola in attività, individuali e di gruppo, in presenza e da remoto.

C'è poi il progetto di Soleterre Ets, 'Cura è amore', nato per promuovere il diritto alla salute e migliorare la qualità di vita dei bambini e adolescenti malati di tumore a Taranto.

Infine, novità di questa edizione, il premio dedicato al miglior progetto di sostegno ai caregiver, vinto da 'Un Respiro Nel Futuro' con 'Sosteniamo i Bambini Speciali', che promuove il sostegno ai bambini con malattie genetiche e croniche gravemente invalidanti, e alle loro famiglie.



