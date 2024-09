Il Piccolo teatro va in tour 'fuori porta' con grandi attori

Quattro attori famosi per quattro recital prodotti dal Piccolo teatro sono gli ingredienti di 'Teatro fuori porta' una iniziativa finanziata da Regione Lombardia per fare arrivare lo spettacolo dal vivo anche in posti che sono fuori dal normale circuito teatrale con l'obiettivo di coinvolgere un nuovo pubblico garantendo una offerta culturale di qualità, che include anche spettacoli per le scuole e workshop per un totale di 60 appuntamenti.

Sono 13 i Comuni di otto province della Lombardia in cui dal 3 ottobre al 20 dicembre si esibiranno Sonia Bergamasco, Isabella Ragonese, Lino Guanciale e Francesco Centorame.

"È una missione semplice, ma profonda - ha spiegato l'assessore alla Cultura della Lombardia Francesca Caruso - : portare la cultura là, dove di solito non arriva, per far sì che nessuno resti escluso dalla magia di una storia raccontata in presenza. Il Piccolo Teatro di Milano guida questa carovana artistica attraverso 13 Comuni lombardi, trasformando piazze, biblioteche e scuole in teatri improvvisati, dove ogni luogo diventa un palcoscenico e ogni spettatore diventa parte di qualcosa di più grande".

"Interpretando, ancora una volta, la sua funzione di 'pubblico servizio', il Piccolo Teatro - ha aggiunto il direttore Claudio Longhi - si fa trovare a portata di mano, 'fuori porta', appunto, per diventare, anche in luoghi dove normalmente è meno frequente incontrarlo".

Ad avviare la rassegna sarà Francesco Centorame che il 3 ottobre a Merate porterà in scena 'io quella volta lì avevo 25 anni' di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, prodotto dal Piccolo in collaborazione con la Fondazione Gaber per poi proseguire a Cortefranca e Barlassina. Isabella Ragonese porterà 'Come d'aria' di Ada d'Adamo a Como e Treviglio. A Pavia e Casalpusterlengo Sonia Bergamasco interpreterà 'La Duse e noi.

Ritratto plurale di un'artista', mentre Lino Guanciale reciterà 'Il Dio di Roserio' di Giovanni Testori a Voghera, Erba e Golasecca.



