Al via lavori da 900 mila euro alle sponde del Ticino a Pavia

Inizieranno a metà ottobre i lavori di messa in sicurezza di circa 330 metri di argini del fiume Ticino a Pavia, nel Borgo Basso, lavori a cura di AiPo, finanziati con 900 mila euro da Regione Lombardia.

Si tratta di lavori complessi per il contesto (poco distante dal ponte coperto) e per le caratteristiche. In un tratto dove nel 2015 era stato fatto un intervento di somma urgenza creando una difesa della sponda in gabbioni, è previsto il rinforzo della base della gabbionata, con uno scavo e la posa di massi ciclopici di 60 centimetri di diametro e un peso di 300 chili, e la sistemazione della parte di difesa fuori dall'acqua. Nel secondo verrà fatta una nuova difesa lunga circa 180 metri per ripristinare la parte di sponda che è stata erosa sotto la barriera in gabbioni che già esiste. In questo modo, spiegano dall'Agenzia interregionale fiume Po, si mette "in sicurezza il tratto di fiume più stretto, in cui la velocità della corrente, come studiato grazie ad approfondite simulazioni idrauliche, risulta più elevata".

Per realizzare i lavori AiPo si farà carico dello spostamento di imbarcazioni/pontili ormeggiati, fra cui la sede del Club Vogatori Pavesi. Per evitare di intasare il traffico nel Borgo Basso, i circa 7.500 metri cubi di materiale saranno trasportati da un'area di cantiere adibita a deposito e la sponda attraverso un pontone che farà la spola sul fiume. Il termine per la fine lavori è stata prudentemente fissata in dieci mesi data la complessità dell'intervento anche se per AiPo la fine potrebbe essere "sensibilmente" prima.

A carico dell'Azienda è stata fatta una investigazione preventiva per la gestione del rischio di eventuali residuati bellici e un incarico di sorveglianza nel corso dei lavori per lo scavo assistito che classifichi e censisca gli eventuali ritrovamenti archeologici.



